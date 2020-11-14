Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi futbol takımı, 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasında yer alır? sorusunun yanıtı nedir? ATV ekranlarında Cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar bilgilerini kullanarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Peki, yarışmada sorulan Hangi futbol takımı, 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasında yer alır? sorusunun cevabı nedir? Yanıtı haberimizde…

A- Galatasaray

B- Fenerbahçe

C- Beşiktaş

D- Trabzonspor

Doğru cevap: B