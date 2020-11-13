Koncuk, böyle olmasına rağmen Aydın'ın, bir gazeteye verdiği röportajda yer alan, "Önceki kongrede liste çıkardım, Aytun Çıray da o dönem listemdeydi. Bizim listemizde olanların hepsi kazandı. O zaman 50 kişiydi GİK, biz 10 kişi de dışarıdan gelsin istedik. Bilinçli ve şuurlu bir işlem yaptık. O gün 40 kişilik listenin hepsi de seçildi. Ama bu kongrede ben liste çıkarmadım." sözleriyle GİK'in ve Akşener'in kararına aykırı davrandığını itiraf ettiğini söyledi.

"ÇARŞAF İÇERİSİNDE BİR BOHÇA ÇIKIYOR"