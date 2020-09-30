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    • 30.09.2020 09:41
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    Son dakika: İYİ Parti'de ipler gerildi! 'in, planı ortalığı karıştırdı...

    İYİ Parti'de kazan kaynıyor. 2. sonrası ortaya çıkan, 'Seçilmeyecekler Listesi' sonrası 20 vekil isyan bayrağını açtı. Listeyi hazırlattığı iddia edilen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'a 'nda görev verilmemesini isteyen vekiller Genel Başkan ile görüşmüştü. Akşener yarın A Takımı'nı belirleyecek, Aydın'ın için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde İYİ Partili vekillerin i boykot etmeyi planladığı öğrenildi.

    İYİ Parti'de ipler gerildi!

    İYİ Parti'de, 'oy verilmeyecekler' listesiyle tartışma yaratan 2. Olağan Kurultay'ın ardından gözler yeni Başkanlık Divanı'na ve Meclis Grubu Yönetimi'ne çevrildi.

    Listeye tepki gösteren bir grup milletvekilinin Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yeni divanda görev verilmemesini istediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın A Takımını belirleyecek.

    Aydın'ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Aydın'a görev verilmemesini isteyen milletvekilleri ise kritik seçim öncesinde bugün Ankara'da bir araya gelecek.

    Vekillerin tartışma başlıkları arasında Meclis'teki oylamayı boykot etme seçeneğinin olduğu öne sürüldü.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: İYİ Parti'de ipler gerildi! Meral Akşener'in, Koray Aydın planı ortalığı karıştırdı...
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