İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan "İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesinin yarattığı kriz giderek büyüyor. Aralarında listeden çıkarılan isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınlamıştı.

TOPLANTIYA KATILMADILAR

Listeye tepkili milletvekilleri, 1 Ekim Perşembe günü Başkanlık Divanı'nın da belirlendiği GİK toplantısının ardından dün akşam saatlerinde toplantı yaptı. İki saat süren toplantının ardından tepkili bazı milletvekilinin partinin bugün yapılacak TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldığı belirtildi. Bugün yapılan toplantıya çok sayıda vekil katılmayınca sıralar bomboş kaldı.

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİNİN YENİDEN TESİS EDİLMESİ GEREKİYOR"

Partinin kuruluş ilkelerine geri dönmesini isteyen milletvekilleri, bu sağlanana kadar tepkilerinin artarak devam edeceğini ifade etmişti. Partilerinden vazgeçmediklerini vurgulayan vekillerden biri ise, "Bu ciddi bir tepki. Bu hareketimizle partimizin varlık sebebi olan parti içi demokrasinin yeniden tesis edilmesini istiyor, ayak oyunlarının, operasyonun sorumlularının bu partide yerinin olmadığını bu tavrımızla ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.