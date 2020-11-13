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    • 13.11.2020 19:12
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    Son dakika: 'den Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmesine ilişkin açıklama

    'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Türk ve Rus heyetleri Ankara'da toplandı. Görüşme sonrası 'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere 'deki durumun ele alındığı 'ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. " ifadelerine yer verildi.

    'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Türk ve Rus heyetleri Ankara'da toplandı. Görüşme sonrası 'den açıklama geldi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:
    Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir.

    20 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

    Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan 20 kişilik heyet bugün Ankara'ya geldi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den Türk ve Rus heyetleri arasındaki Karabağ görüşmesine ilişkin açıklama