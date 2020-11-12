Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:
Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlar, masa başında uydurulan haberler. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerinin yaptıklarıyla amel etmez.
Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız.
Ekonomi politikamızı fiyat, finansal ve makroekonomik istikrar üzerinde inşa edip hedeflerimize ulaştıracağız.
Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. İş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz.
Dünyanın en zengin ülkelerinin bile sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.