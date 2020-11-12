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    • 12.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar! "Kabinede değişiklik yok"

    Başkan  Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Karabağ için yapılan anlaşmayla ilgili olarak, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde 'yla birlikte yer alacak." dedi. Kabine iddiaları konusundaki iddialara da cevap veren Başkan Erdoğan, "Kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili, içi boş haberler. Bizim medyanın böyle işi gücü yok. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir." ifadelerini kullandı. 'a teşekkür eden Erdoğan, "Bu süreç içinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 sondaj gemisinin ekonomik sıkıntılar döneminde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:

    Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlar, masa başında uydurulan haberler. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerinin yaptıklarıyla amel etmez.

    Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler. Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız.

    Ekonomi politikamızı fiyat, finansal ve makroekonomik istikrar üzerinde inşa edip hedeflerimize ulaştıracağız.

    Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. İş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz.

    Dünyanın en zengin ülkelerinin bile sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar! "Kabinede değişiklik yok"