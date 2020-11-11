Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Geçen sene aldığımız bir kararla 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Yine geçen yıl evlatlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidan diktik. İnsanlarımız fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe gönülden sahip çıktı. Böylece 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken 14 milyon fidan diktik.

PKK'NIN YAKTIKLARI ORMANLARDAN BAHSETMİYORLAR

Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler PKK'lı teröristlerin yaktıkları ormandan hiç bahsetmiyor. Bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına almıyorlar. Bunlar çıktılar kasım ayında fidan mı dikilir dediler. Cehaletleri gün yüzüne çıkınca 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur dediler. Her iddialarında olduğu gibi bunda da çuvalladılar. Geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi boy veriyor, filiz veriyor.