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    • Ekonomi
    • 11.11.2020 14:28
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    • 11.11.2020 15:01
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası 8 liranın altına düştü!

    Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından 7,9984'e geriledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.



    Başkan 'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından ardından 7,9984'e geriledi.

    Ekonomik adımlardan ve değişimlerden mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar 8 liranın altına geriledi.

    BAKAN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi gündemine özel başlık açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan görevinden affını isteyen Berat Albayrak'a hizmetleri için teşekkür etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

    Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.

    "ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"
    Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız."



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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası dolar 8 liranın altına düştü!