



Aktaş bir kitapçının önündeki sokak kedisini de sevdi. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş denetimlerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunarak, "Bugün İstanbul genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için 314 noktada 2 bin 800 personel ile uygulama yapıyoruz. Uygulamalarımız malum sürekli devam ediyor. Saat 19 ile 21 arasın genel sabit uygulamalar, 21 ile 23 arasında da umuma açık yerlerle ilgili kontroller yapıyoruz.

