İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 314 ayrı noktada toplam 2788 personel, 1 hava ekibi, 3 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.
UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI
Uygulama kapsamında 143 bin 664 kişi sorgulanırken, aranan 458 kişi, yoklama kaçağı 267 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 9 kilo 670 gram uyuşturucu madde ve 1582 adet uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilirken 18 bin 801 TL hap ele geçirildi. 16 bin 574 otomobil ve 186 motosikletin denetlendiği uygulamada 955 araca işlem uygulanırken 35 araç trafikten men edilerek toplamda 188 bin 139 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 974 umuma açık iş yeri denetlenerek 11 iş yeri hakkında idari para cezası uygulanmıştır.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa'da polis denetimine katıldı. Dükkanları gezen Aktaş, "Bizim kontrollerimiz 7/24 devam ediyor, vatandaşımızda yanımızda olursa inşallah bu salgını başarıyla engelleyeceğiz" dedi.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimlerine Bayrampaşa'da katıldı. Polis ekipleriyle birlikte dükkanları gezen Aktaş, esnafla sohbet etti, uyarılarda bulundu.
Aktaş bir kitapçının önündeki sokak kedisini de sevdi. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş denetimlerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunarak, "Bugün İstanbul genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için 314 noktada 2 bin 800 personel ile uygulama yapıyoruz. Uygulamalarımız malum sürekli devam ediyor. Saat 19 ile 21 arasın genel sabit uygulamalar, 21 ile 23 arasında da umuma açık yerlerle ilgili kontroller yapıyoruz.
Malumunuz saat 22'den sonra restoran, kafe hizmetlerimiz kapatılıyor. Sadece paket servisi veriliyor. Bunlarla alakalı iş yerlerimizi, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Salgın kapsamında tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bizim kontrollerimiz 7/24 devam ediyor, vatandaşımızda yanımızda olursa inşallah bu salgını başarıyla engelleyeceğiz. Aynı zamanda halkımızın huzuru için bu uygulamalarımız devam edecek" diye konuştu.