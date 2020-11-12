Git Paşinyan

Paşinyan'a yönelik en ağır açıklamayı Rusya'nın resmi televizyon kanalı Russia Today'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yaptı. Simonyan "Cehennemde yan canavar! Şu anda Erivan'da ve benim evimin mutfağında neredeyse böyle bir ruh hali hüküm sürüyor" ifadelerini kullandı.

SiHA ZAFERİ

Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı. David Hambling imzalı yazıda, başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA/SİHA'larının Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da farkını ortaya koyduğu belirtilerek "En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB-2 dronları oldu" denildi.