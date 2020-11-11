SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum.
TÜRKİYE İLE RUSYA BİRLİKTE YER ALACAK
Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak.
Azerbaycan topraklarındaki 28 yıllık işgal resmen ve fiilen sonra ermektedir. Karabağ bir kez daha hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır. Daha önce Kıbrıs'taki yine 1990'lı yıllardan Bosna'daki katliamlara sessiz kalanlar Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmişlerdir.
28 YILLIK İŞGAL RESMEN SONA ERMEKTEDİR
(Ortak Türk-Rus Merkezi) Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir.
İşgal altındaki toprakların özgürlüğe kavuşması sürecinde canla başla çalışanlara şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır.
Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz.
Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız.
Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.
Son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan'ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesi sağlanacaktır.
Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur.
Ülke halkının iradesiyle biçimlenecek yeni bir Suriye'nin inşası için, Rusya başta olmak üzere, bölgede etkin olan güçlerle yakın çalışmaya hazırız.
Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz.
Her ne kadar eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmek istemese de ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde koalisyonlu yılların kaotik ortamına geri dönmekten kurtuldu.
Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mücadele yöntemleriyle ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama imkanlarının çok büyük katkısı var.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük faydalarını, mart ayından bu yana yaşadığımız salgın sürecinde gördük.
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yönettik.
BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI
Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 sondaj gemisinin ekonomik sıkıntılar döneminde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle affını istedi biz de Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ: İÇİ BOŞ HABERLER
Kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili, içi boş haberler. Bizim medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim, ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Erdoğan, masa başı yazdıkları ile amel etmez.
Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir.
VATANDAŞLARA TÜRK LİRASI ÇAĞRISI
Vatandaşlarımıza tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve Türk Lirası'nı tercih etmelerini istiyoruz. Bu çerçevede ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla temasta olacak. Bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifi yapacağız. Ekonominin tüm tarafları ile yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak sağlayacağımız destekleri onlara anlatacağız. Yatırım programlarının hazırlıklarına bilhassa önem veriyoruz. Faiz sebep enflasyon neticedir, inşallah bunu aşacağız.
Bakanımızın ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesini ve para politikası yaklaşımını istikrarlı seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Her adımda kendilerinin yanında olduklarımı belirtmek istiyorum. Göreve başlamaları ile piyasa göstergelerindeki olumlu seyir doğru yerde olduğumuzu gösteriyor. Mesela dolar kuru 8.09'a kadar geriledi.