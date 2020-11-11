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    • 11.11.2020 23:43
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    Son dakika: 'ndan 'a '' tepkisi

    Son dakika haberi... Sözcüsü Hami Aksoy, 'ın 'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi. Aksoy, "Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" ifadelerine yer verdi.

    AA

    Sözcüsü Hami Aksoy, 'ın 'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi.

    "HİÇBİR HÜKMÜ VE DEĞERİ YOKTUR"
    Aksoy yaptığı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (11 Kasım), Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır. Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

    "DİYALOG ÇAĞRILARIMIZA OLUMLU KARŞILIK VERMELİDİR"
    Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi