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    • 10.11.2020 23:27
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    ve tutuklularına sahip çıkan bir de "Osmanlı" gafı yaptı!

    Genel Başkanı , nedeniyle Atatürk'ü andı ve iktidar iddiasında bulundu. Anketlerde CHP’nin oy oranlarının yüzde 20'lerin altına düşmesini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklu 'li ile () tutuklularına bir kez daha özgürlük istedi. Kılıçdaroğlu Osmanlı Devleti ile ilgili de bir gafa imza attı.

    AHaber

    Genel Başkanı Kemal , nedeniyle Atatürk'ü andı ve iktidar iddiasında bulundu.

    Anketlerde CHP'nin oy oranlarının yüzde 20'lerin altına düşmesini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, terör suçlarından tutuklu 'li ile () tutuklularına bir kez daha özgürlük istedi.

    OSMANLI GAFI
    Kılıçdaroğlu Osmanlı Devleti ile ilgili de bir gafa imza attı. Osman Gazi'den itibaren para bastırıldığını bilmeyen Kılıçdaroğlu paranın da darphanede basıldığını bilmeden "Osmanlı'nın para basacak bir bankası bile yoktu" dedi.

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    Haberler Güncel Selahattin Demirtaş ve FETÖ tutuklularına sahip çıkan Kılıçdaroğlu bir de "Osmanlı" gafı yaptı!