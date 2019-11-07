Halk TV canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortaklık yaptığı partinin terör üyeliği nedeniyle hapiste bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istedi.

Fikret Bila ile Mehmet Tezkan'ın sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Demirtaş'ın Kandil'deki fotoğraflarını unutarak, "Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN KANDİL FOTOĞRAFLARINI GÖRMEZDEN GELDİ!

Türkiye'nin en büyük sorunu olan teröre çanak tutan HDP'li Demirtaş'ın hapiste olmasının doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş niye hapiste? Bir siyasetçiyi niye hapse atarsınız? Farklı düşünüyor diye. İnsan düşüncesinden dolayı 21. yüzyılda hapse mi atılır Allah aşkına? Bu doğru değildir. Serbest bırakılması lazım. Bir mahkeme tutuklanmasını kaldırdı, hemen diğer mahkemeden tekrar tutuklandı." şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki çekti. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun farklı düşünce diye lanse ettiği şeyin terörizm ve ülkeyi bölmeye teşebbüs olduğunu söyledi.