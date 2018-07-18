TBMM'de 27. dönem çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi de dün grup toplantısı düzenledi. Daha önce yaptığı gaflarla sürekli gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" dedi ve Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır" sözlerini kendisi unuttu. Kılıçdaroğlu'nun o anları sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu.
HAKARETİ SAHİPLENDİ
Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta da sahip çıktı. CHP Genel Başkanı, "Ben bugün bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak" ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun milli iradeyi hiçe sayarak ODTÜ'lü hainlerin açtığı pankartı paylaşması millete saygısızlık olarak değerlendirildi.
İMZALARI GERİ ALDIRTIYOR
CHP'DE 24 Haziran seçimlerinden sonra olağanüstü kurultay için düğmeye basılması partiyi hareketlendirdi. Önceki gün resmen başlatılan imza sürecinde Muharrem İnce'yi destekleyenler ilk gün 325 delege noter kanalıyla imza verdi. Genel merkez ise bu rakamın gerçeği yansıtmadığını, imza verenlerin 70 olduğunu belirtti. TAKVİM'e konuşan bir delege, kurultay için 700'ün üzerinde delegenin noter kanalıyla çağrıda bulunacağını iddia etti. Genel merkez ise imza veren delegelerin, imzalarını geri çektirmek için girişimlere başladı. Kılıçdaroğlu ekibinden olan il başkanları, belediye başkanları ve vekilleri devreye sokularak imzacı delegelerle görüşmeler ayarlandı.
ERHAN ÖZTÜRK
HAKARETİ SAHİPLENDİ
Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan için açılan alçak pankarta da sahip çıktı. CHP Genel Başkanı, "Ben bugün bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak" ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun milli iradeyi hiçe sayarak ODTÜ'lü hainlerin açtığı pankartı paylaşması millete saygısızlık olarak değerlendirildi.
İMZALARI GERİ ALDIRTIYOR
CHP'DE 24 Haziran seçimlerinden sonra olağanüstü kurultay için düğmeye basılması partiyi hareketlendirdi. Önceki gün resmen başlatılan imza sürecinde Muharrem İnce'yi destekleyenler ilk gün 325 delege noter kanalıyla imza verdi. Genel merkez ise bu rakamın gerçeği yansıtmadığını, imza verenlerin 70 olduğunu belirtti. TAKVİM'e konuşan bir delege, kurultay için 700'ün üzerinde delegenin noter kanalıyla çağrıda bulunacağını iddia etti. Genel merkez ise imza veren delegelerin, imzalarını geri çektirmek için girişimlere başladı. Kılıçdaroğlu ekibinden olan il başkanları, belediye başkanları ve vekilleri devreye sokularak imzacı delegelerle görüşmeler ayarlandı.
ERHAN ÖZTÜRK
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