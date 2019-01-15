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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 15:31

'ndan gafı

adayını tanıtmak için kürsüye çıkan Genel Başkanı Kemal , 'ün ismini söylerken büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Gök diyeceğine "G.t" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal , 'nin aday tanıtım toplantısında konuştu. Ankara adayı 'ü tanıtmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, söylerken büyük bir gafa imza attı.

LEVENT GÖK KATILMADI

Toplantıya CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı de katıldı. Siyasilerin eşleri de toplantı da yer aldı.

Ancak CHP Ankara milletvekili Meclis Başkanvekili Levent Gök, toplantıya mazaret bildirerek katılmadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BÜYÜK GAF

Kılıçdaroğlu da kürsüye çıktığında bunu dile getirmek isterken, bir gafın altına imza attı. Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıda bir eksiğimiz var, sayın Levent g.t" ifadesini kullandı.

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