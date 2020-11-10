Motor yağı değişimini yaptıkları araçların bilgilerini Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden bildirebilmeleri ve motor yağı değişim bilgilerinin içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) iş yerinde bulundurması.