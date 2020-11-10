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    • 10.11.2020 18:37
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    uyruklu şüphelisi -Emniyet iş birliğiyle yakalandı

    'ta, terör örgütü 'a yönelik operasyonda uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    MİT-Emniyet iş birliğiyle yakalandı

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütünün "sözde Irak vilayetinde" geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen uyruklu W.A.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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