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    • 09.11.2020 11:54
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    SON DAKİKA: 2 /'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 /’li terörist, başarılı bir operasyonla ile etkisiz hale getirildi.

    Sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü!

    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 /'li terörist, başarılı bir operasyonla ile etkisiz hale getirildi.


    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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