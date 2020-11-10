Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2020 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2020 18:23
    ABONE OL

    Son dakika: 'nın kurucu ortağı 'cü tutuklandı

    Son dakika... 'ye yönelik operasyonda Ankara'da sahte kimlikle yakalanan 'nın kurucu ortaklarından FETÖ'cü tutuklandı.

    Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Çankaya'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Savcılık ifadesi tamamlanan zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

    TUTUKLANDI
    Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz Malkatan'ın tutuklanmasına karar verdi.

    Kamil Yavuz M.alkatan'ın örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve 'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ'cü Kamil Yavuz Malkatan tutuklandı