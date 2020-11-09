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    • 09.11.2020 13:21
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    : , Türk su karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

    Gelen son dakika haberine göre; 'nin terör örgütüne karşı verdiği mücadelede başarılı sonuçlar alınıyor. Necat Ali, terör örgütü ’nın Türk su karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını ve kendileriyle savaşacak gücü kalmadığını söyledi.

    AA
    Peşmerge'nin sözleri, PKK'nın durumunu gözler önüne serdi

    merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Ali, terör örgütü 'nın Türk Silahlı Kuvvetleri () karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

    "GEREKEN KUDRETİMİZ VAR"
    PKK'nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde () artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.

    Ali, Erbil ve yönetimlerinin Birleşmiş Milletler () gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

    "PKK, PEŞMERGE İLE SAVAŞACAK GÜÇTE DEĞİL"
    , PKK'nın Türk su karşısında büyük bir yenilgiye uğradığına dikkati çekerek, "Açık söylüyorum PKK, Peşmerge ile savaşacak güçte değil." dedi.

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    Haberler Güncel Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır