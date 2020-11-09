





PKK'DAKİ ÇARESİZLİĞİ İTİRAF ETTİ

HDP'li milletvekilleriyle sık sık yaptığı görüşmelerle bilinen terörist elebaşlarından KCK Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran da saklandığı delikten örgüt yayınlarına yaptığı açıklamayla örgütün yaşadığı çaresizliği çarpıcı sözlerle itiraf etti.



PKK'da son olarak İskenderun'da saldırı düzenlemek isteyen hainler etkisiz hale getirilmiş. Bir tanesi de başaramayacağını anladığı anda kendini patlatmıştı.









Terörist Hülya Oran HDP'lilere adeta ağladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;





"IRAK'TA BİZE SALDIRIYORLAR"

Irak'ta bize yönelik yoğun saldırılar var. Türk ordusu artık öyle bir şey geliştiriyor ki, yüzlerce kayıp yaşandı ve yaşanıyor. Gittikleri yerlerde de askeri üsler kuruyor, tahkim ve ilhak ediyorlar. Bu saldırılar KDP desteğiyle oluyor.





"KDP TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYOR" DİYE İSYAN ETTİ!

Gara'nın birçok bölgesine Zaravani Özel güçlerini yerleştirdiler. KDP Türk devletiyle planlı hareket ediyor. Türk askerlerinin girmediği daha iç kesimlere peşmerge özel güçleri yerleştiriliyor.









"ALANLARIMIZ ARASINDAKİ BAĞLANTIYI KESTİLER, SIKIŞTIK"

Barınma alanlarının arasına yerleşip bir alan ile diğer alan arasındaki bağlantıyı kesiyorlar. Geliş-gidiş hattını koparıyorlar. Bizi dar bir alana hapsederek Türk devletine ezdiriyorlar. Bize yönelik bir savaş hazırlığı içindeler. Kaldığımız alanlara karakol kuruyor, geçiş yollarına üs bölgesi oluşturuyor. İstihbarat paylaşımı yaparak hava harekâtları yaptırıyorlar.



