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    • 10.11.2020 18:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başkanı seçilen 'a tebrik

    Son dakika haberi.. Başkan , 'de başkanlık seçimini kazanan 'a tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Türkiye-ABD ilişkilerinin köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, "Seçim başarınızı tebrik ediyor, halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

    DHA
    Erdoğan'dan Biden'a tebrik

    Başkan , 'de başkanlık seçimini kazanan 'a tebrik mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan, "Sayın Seçilmiş Başkan" diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "SEÇİM BAŞARINIZI TEBRİK EDİYORUM"
    "Seçim sonuçlarının, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum."

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