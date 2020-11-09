AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı. Açıklamaya göre, şiddeti 3'ten küçük 2 bin 997, 3.0 ile 3.9 şiddeti arası 257, 4.0 ile 4.9 arası 44 ve 5 şiddeti üzeri 2 artçı deprem meydana geldi.