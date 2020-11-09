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    • 09.11.2020 18:02
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    : 'de 4,0 üzerinde oldu

    Türkiye'nin en büyük 3. şehri 'de tarihinde yaşanan 6,6 şiddetindeki in ardından meydana gelen sayısını açıkladı. AFAD, sosyal medya hesabından 4.0 üstü depremi harita üzerinden paylaştı.

    İHA
    İzmir'de 4,0 üzerinde 46 artçı deprem oldu

    AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı. Açıklamaya göre, şiddeti 3'ten küçük 2 bin 997, 3.0 ile 3.9 şiddeti arası 257, 4.0 ile 4.9 arası 44 ve 5 şiddeti üzeri 2 artçı deprem meydana geldi.

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    AFAD'ın sosyal medya hesabında, meydana gelen artçı depremlerin yerleri harita üzerinde gösterildi.
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    Haberler Güncel AFAD: İzmir'de 4,0 üzerinde 46 artçı deprem oldu