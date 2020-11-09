Dünyanın beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Denekler üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, hastalığı büyük oranda engellediği tespit edildi.
"TÜRKİYE DE FAZ 3 ÇALIŞMALARINA DAHİL OLMUŞTU"
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan çalışmalar tüm insanlık için umuttur. Firma 2020 yılında 50 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor. 2021 yılı içerisinde ise yaklaşık 1.3 milyar doz aşı üretmek gibi bir hedefler var. 2020 yılı içinde üretmeyi planladıkları 50 milyon doz aşının dağıtımı nasıl olur bunu henüz kesin olarak bilemiyoruz. Aşı çalışmalarının başında, BionTech ile anlaşma yapan hatta aşının parasını ödeyen ülkeler vardı. Almanya bu açıdan avantajlı ülkelerden biri. Türkiye de Faz 3 çalışmalarına dahil olmuştu. Bu nedenle aşıya ulaşma açısından Türkiye'nin de avantajı var diyebiliriz. Firmayla ticari anlaşmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yönetiliyor. " dedi.
'NİSAN AYINA KADAR TAMAMLANABİLİR'
Türkiye'deki aşı çalışmalarını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Türkiye'deki aşı çalışmalarında henüz Faz 1 çalışmaları başladı. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bunlar zaman alacak çalışmalar ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu çalışmaların nisan aynına kadar tamamlanacağını umudunu taşıdığını söylemişti. Türkiye'deki aşıların kullanıma girmesi için en az 5-6 ay kadar bir süre var diyebiliriz." dedi.
"ÇOK İYİ BİR ORAN"
Aşının bilimsel makalesinin henüz yayınlanmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "Çalışma hala devam ettiği için kesin bilgiler veremiyoruz. Bu bir ara değerlendirmeydi. Bağışıklığın ne kadar süre devam edeceğini bu nedenle henüz bilmiyoruz. Aşının yüzde 90 oranında korunma sağlaması çok iyi bir oran. Ancak koronavirüs aşısı bulunsa bile, bu aşıyı ulaştırmak, yapmak zaman alacaktır. Pek çok ülke bu aşıya ulaşmak için çalışıyor." dedi.