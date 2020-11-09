Toplantı 45 dakikadır devam ediyor. Toplantıda ana gündem maddesinin Azerbaycan'ın Suşa kentinde kazandığı zafer olduğu belirtildi. Bir diğer gündem ise ABD seçimleri olduğu ifade edildi. Toplantıda ABD seçimlerinin yankıları ve bundan sonraki son yol haritaları da ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATLARI İLE HIZLANDIRILACAK