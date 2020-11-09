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    • 09.11.2020 18:37
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    Merkez Yürütme Kurulu () toplandı

    Merkez Yürütme Kurulu (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

    AA
    İHA
    Bütün gözler AK Parti MYK toplantısında

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.

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    TOPLANTI 45 DAKİKADIR DEVAM EDİYOR

    Toplantı 45 dakikadır devam ediyor. Toplantıda ana gündem maddesinin Azerbaycan'ın Suşa kentinde kazandığı zafer olduğu belirtildi. Bir diğer gündem ise ABD seçimleri olduğu ifade edildi. Toplantıda ABD seçimlerinin yankıları ve bundan sonraki son yol haritaları da ele alınacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATLARI İLE HIZLANDIRILACAK

    Ayrıca toplantıda İzmir'de meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremin ardından yıkılan binaların yerine yeni yapılması planlanan binalar ile ilgili Başkan Erdoğan'ın talimatları değerlendirilecek. Binaların yapımının hızlandırılması konusu da konuşulacak.

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK 19.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

    MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 19.00'da bir açıklama yapacak. Sözcü Çelik, basının karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalar yapacak ve gazetecilerin sorularını cevaplandıracak.
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    Haberler Güncel AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı