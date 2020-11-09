İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın market bulunan alt katı ile 1'inci katı çöktü. Tamamen çökmemesi için vinçler ile desteklenen apartmanının 1'inci katındaki dairde yaşayan emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.