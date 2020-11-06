Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.11.2020 11:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2020 11:26
    ABONE OL

    nde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan ten sevindiren haber

    İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki , yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı.

    Ayda bebekten sevindiren haber

    İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayda Gezgin'in normal servise çıkarıldığı öğrenildi.



    Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Ayda'nın, sabah saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi Cerrahi Servisinde normal odaya çıkarıldığı öğrenildi. Hastanede 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 depremzedenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebekten sevindiren haber