İzmir'deki 6.9'luk depremin ardından bir mucize daha yaşandı. Felaketten tam dört gün sonra 4 yaşındaki Ayda, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarıldı.
Küçük kızın annesi Fidan Gezgin'le mutfaktaki hayat üçgenine sığındığı anlaşıldı. Enkaz başında yakınlarından haber bekleyenlerin umudu biraz daha arttı.
AFAD ekibinden Nusret Aksoy, "Ayda'yı evladımı öper gibi öptüm" dedi.
Depremde mucize hayatlar, içimizi ısıttı. Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın, annesi Fidan Gezgin'in sağladığı hayat üçgeninde hayata tutunduğu ortaya çıktı.
KURBAN OLAYIM 'ANAM'
İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Ayda Bebek, sağ kurtarıldı. Ziya Bey Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılan minik yavru, "Ben Ayda, iyiyim. Köfte-ayran istiyorum" dedi. Ayda'nın bulunduğu alanda, anne Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Gezgin'in, deprem anında yavrusuyla mutfakta bulaşık makinası ve buzdolabının yanında yaşam üçgeni oluşturduğu ortaya çıktı.
Hastaneye kaldırılan Ayda Gezgin'e 'Prenses' diyerek taç takıldı.
Ayda bebek kurtarma ekibinden Nusret Aksoy'un eline böyle sıkıca sarıldı.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM
Başkan Erdoğan, minik Ayda'nın babası Uğur Gezgin'le telefonda görüştü. Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarılırken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim Ayda yavrumuzu bütün millete bağışladı. Sizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi.
MUCİZE ÇOCUKLAR
İzmir'de depremin ardından başlatılan kurtarma seferberliğinde, tarihe geçecek anlar yaşandı. Günler sonra kurtarılanların hepsinin de çocuk olması, küçük bedenlerin kendilerine enkazda hayat üçgeni bulduğu şeklinde yorumlandı.
ELİF PERİNÇEK 3 YAŞINDA
Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra sağ çıkarıldı. Minik Elif, dün hastanede yürümeye başladı.
İDİL ŞİRİN 14 YAŞINDA
EMRAH Apartmanı'ndan 58 saat sonra kurtarıldı.
İNCİ OKAN 16 YAŞINDA
RIZA Bey Apartmanı'ndan 17 saatlik çalışmanın ardından hayata merhaba dedi.
İKİZLER EZEL VE ELZEM PERİNÇEK 10 YAŞINDA
Elif'in ablaları... Doğanlar Apartmanı'ndan 23 saat sonra kurtarıldı.
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ
İzmir'de çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için Çorum'da cenaze töreni düzenlendi.
Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek gözyaşı döktü.
İKİZ FERYAT
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından cansız bedenleri çıkarılan 16 yaşındaki ikizler Çağrı ve Sayra Alpgündüz'ün hayallerini anlattıkları videoları yayınlandı. Çınar'ın pilot, Sayra'nın da doktor olmak istediğini söylediği video, izleyenleri ağlattı.
Cenaze töreninde baba Alican Alpgündüz feryat etti.