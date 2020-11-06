KYK sonuçları için heyecanlı bekleyiş… KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanır? KYK sonuçları merakla bekleniyor. KYK burs ve kredileri ile öğrenciler üniversite döneminde rahat bir nefes alacak. Her ay 550 TL burs veya kredi hesaba yatacak. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar ise kendilerine burs veya kredi çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasına ise kısa bir süre kaldı. Peki, KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir tarih verilmedi. Geçen yıl 16 Kasım'da açıklama yapıldığı düşünüldüğünde Kasım ayının 3. veya 4. haftasında açıklama olacağını tahmin edebiliriz.