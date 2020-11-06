KYK sonuçları için heyecanlı bekleyiş… KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanır? KYK sonuçları merakla bekleniyor. KYK burs ve kredileri ile öğrenciler üniversite döneminde rahat bir nefes alacak. Her ay 550 TL burs veya kredi hesaba yatacak. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar ise kendilerine burs veya kredi çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasına ise kısa bir süre kaldı. Peki, KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
KYK BURS KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir tarih verilmedi. Geçen yıl 16 Kasım'da açıklama yapıldığı düşünüldüğünde Kasım ayının 3. veya 4. haftasında açıklama olacağını tahmin edebiliriz.
BAŞVURULAR UZATILDI
2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Daha önce başvuru yapan ancak değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de 8 Kasım'a kadar e-Devlet'e girerek güncelleme yapabilecek.
KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.
KYK BURS KREDİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.