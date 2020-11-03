

İzmir depreminin üzerinden 5 gün geçerken, kurtarma çalışmalarında dün ve bugün iki büyük mucize yaşandı. Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen çalışmalarda dün 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif Perinçek umutları yeniden tazelemişti. Bugün ise Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmalarda çok daha büyük bir mucize yaşandı. Depremin 91'inci saatinde enkazın altından henüz 3 yaşını bile doldurmamış Ayda Gezgin kurtarıldı.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 91 saat sonra enkazdan sağ kurturılan Minik Ayda için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.



Erdoğan mesajında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;

Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...



Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu November 3, 2020





"GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL YAVRUM"

Başkan Erdoğan, Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." dedi.