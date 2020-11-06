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    • 06.11.2020 17:33
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    'li Büyükşehir Belediye Başkanı , koronavirüse yakalandı

    Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    AA
    Zeydan Karalar da pozitif çıktı

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

    Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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