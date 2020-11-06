Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.