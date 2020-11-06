Birçok ilde sigara içme yasağı geldi! Sigara yasağı olan iller hangileri?

7- Kalabalık ortamlar teşkil ederek bulaş riskini arttıran pazaryerleri, toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı gibi yeme içme yerleri ile yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlarda yapılan denetimlerin arttırılması, vatandaşların bu alanlarda kurallara daha dikkatli şekilde uymaları gerektiğinin sürekli olarak hatırlatılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.