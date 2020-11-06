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    • 06.11.2020 19:24
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    SON DAKİKA: nı duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika haberi... 6 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 6 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun." ifadelerine yer verdi.

    5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU