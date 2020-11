İzmir'i sarsan deprem 83 milyonu tek yürekte birleştirdi. Siyasi ayrılıklar, günlük dertler unutuldu. Tüm Türkiye enkazdan çıkan her cansız beden için kahroldu, kurtarılan her can için sevince boğuldu. Facianın acısını azaltmak için Edirne'den Kars'a herkes seferber oldu. Gönüllüler depremzedenin yardımına koştu. Yurdun her yanından afet bölgesine 70 bin yardım malzemesi gönderildi. Kimi kumbaradaki parasını, evindeki battaniyeyi bağışladı. Kimi yemek yapıp dağıttı, depremzede çocuklara burs verdi. Kısacası Türkiye yine kendisine yakışanı yaptı.