





SİMİTÇİ ÇOCUĞU AĞLATTI

Bursa'da simitçi babasının verdiği harçlıkları biriktiren 8 yaşındaki Belinay Doğu, biriken parasını enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ile Elif için gönderdi.

Semra&Enver Yücel (SEY) Vakfı kurtulan çocuklar için eğitim meşalesi yaktı. Vakıf yönetimi, enkazdan kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Bazı iş insanları hem kurtulan çocukların hem de çocukları kurtaran AFAD ekibinin çocuklarının eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.

İzmir depreminin simgesi haline gelen ve ambulansta görevli personele köfte ekmek istediğini söyleyen Ayda'nın sözleri tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Vatandaşlar Ayda için sipariş yağdırdı. Trabzon'da bir köfteci, Ayda'ya ithafen 3-4 yaşındaki çocuklara köfteyi ücretsiz yaptı.







atv'nin reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3.5 milyon liraya yakın bağış toplandı. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi bölgeye gitti.Kars'a bağlı Susuz Belediyesi depremzedeler için 10 ton patates gönderdi. Nakliye masrafları Onur Uludaşdemir tarafından karşılanan TIR'ın önüne Türk bayrağı asılarak 'Yüreğimiz sizinle İzmir' yazısı asıldı.