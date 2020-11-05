İzmirli Fidan Gezgin, depremi adeta hissetmişti. İki hafta önce eşiyle taşınmaya karar vermişti.
Ancak korktuğu başına geldi.
Bina 6.9'la çöküverdi. Evladına kol kanat gerdi. Kendisi ölüme giderken kızı Ayda 91 saat sonra 'hayata' yeniden 'merhaba' dedi...
ETRAFINDAKİ BİNALAR YIKILMADI
Etrafındaki tüm apartmanlar ayakta kalırken, Rıza Bey Apartmanı'nın neden çöktüğünü AFAD ekipleri anlattı: Beton çok sıkıntılı. Elinize aldığınızda patlıyor. Kazma ile kolonlar deliniyor.
TATBİKAT YAPMISTIK
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'nda kızı Ayda'ya hayat üçgeni oluşturan Fidan Gezgin'in eşiyle daha önce deprem tatbikatı yaptığı ortaya çıktı.
İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin toprağa verildi. Baba Uğur Gezgin'in anlattıkları yürekleri deldi: Eşim ve kızım 20 dakika önce parktaydı. Telefonla konuşmuştum. 1996'dan beri aynı apartmanda oturuyorduk.
Deprem sırasında yatak odasında olursak yatağın yanına kapaklanalım, dolabın yanında bir üçgen yaparız... İçeride olursak buzdolabı, çamaşır makinesi bizi korur diye düşünüyorduk. Anladığım kadarıyla tam eve girdiği zaman deprem olmuş. O anda kızımın üzerine kapaklanmış.
İLK ANDA VEFAT ETMİŞ
Gezgin, "Eşim annelik duygusuyla hayat üçgeni açmış. Adli Tıp doktoruna göre ilk anda vefat etmiş" dedi.
91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudu susuz kaldığı için serum veriliyor.
SANKİ DÜNYANIN SONU GELMİŞTİ
İzmir'deki depreme denizde balık avlarken yakalanan Mehmet Ali Okyar (70) yaşadığı büyük şoku anlattı: Kordon'da park halindeki araçlar denize sürüklendi. İçimden, 'Çok deprem yaşadım ama bu bizi götürecek' dedim. Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım... Metrelerce yükselen deniz, tekneleri havaya kaldırdı.
Seferihisar'da 53 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Ali Okyar, "1 saat önce, 10'dan fazla girdap gördüm" dedi.
YÜRÜ BE ELİF
İzmir Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek, yürümeye başladı. Küçük kız bir süre daha hastanede kalacak.
Burdur'da üniversite öğrencisi Büşra Öğüt, enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in o görüntüsünü çatlak duvara resmetti.
CAN DOSTLAR!
İzmir'de kurtarma ekipleri, bazen kedi, bazen de köpekleri kurtardı. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun, ekiplere teşekkür etti.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
İzmir'de arama kurtarma çalışmaları bitirildi. Son olarak Rıza Bey Apartmanı enkazından diş hekimi Zarife Doğan ve tedavi ettiği Baran Karael'in (6) cansız bedeni çıkarıldı. Doğan'ın, önümüzdeki yaz evlenmeyi planladığı belirtildi.
Baran Karael