Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir depreminde 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için paylaşımda bulundu.

"GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM"

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.