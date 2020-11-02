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    • 02.11.2020 18:18
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan inde kurtarılan Elif için paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum

    Başkan Erdoğan inde 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki için paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.

    Başkan inde 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki için paylaşımda bulundu.

    "GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM"
    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İzmir depreminde kurtarılan Elif için paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum