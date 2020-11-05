





'KİM BU, BUNU AÇIKLAMASI LAZIM'

İnce, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya giderken "Sopalar hazır, kurultayı dağıtacaklar, adamlar tutuldu" dediğine vurgu yaparak, "O zaman kimse muhalefet edemedi; çünkü muhalefet etseler, 'bak sarayın adamı, Kılıçdaroğlu demişti' diyecekler. Kimse sesini çıkaramadı kurultayda. Son durumda da, 'saray birilerine para veriyor, finanse ediyor, parti kuracaklar'. Kim bu, bu kim? Bunu açıklaması lazım. Bunu açıklasın, o kişiye sırtımızı dönelim, onu partiden atalım, o kişi ile konuşmayalım. Bunu açıklamıyorsa yalan söylemiş olur. Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'.





KAFTANCIOĞLU'NA SERT TEPKİ

İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Zaten yeterince karışıksın. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Kimmiş bu? Atın partiden gitsin. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez, o zaman da gereğini yapmalıdır" dedi.