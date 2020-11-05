Hande Çinkitaş katili kimdir? Hande Çinkitaş kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Hande Çinkitaş cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yıl önce evinde vahşi şekilde öldürülen Hande Çinkitaş cinayetinin detayları ortaya çıktı. İçerenköy'deki öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili baba ve üvey annenin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Hande Çinkitaş katili kimdir? Hande Çinkitaş kimdir?
HANDE ÇİNKİTAŞ KATİLİ KİMDİR?
İçerenköy'de öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili gözaltına alınanların babası ve üvey annesi olduğu ortaya çıktı.
Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekişle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiğini tespit etti.
Katil yada katillerin, Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlendi. Polis bu güne kadar yaptığı çalışmada katil yada katillere ulaşılamamıştı.
Olay yerinde yapılan incelemede avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil yada katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.
Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu saç tellerinin günümüz teknolojisiyle bir kez daha incelemesiyle şüpheliye ulaşıldığı öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği tarafından bu testin ardından baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehriban Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 gün boyunca Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandığı öğrenildi. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edilecekler.