İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Muharrem İnce'den yanıt gecikmedi. İnce Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi "Sadece O değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.

"HANGİ KANITINIZ VARSA ORTAYA KOYUN"

Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun.