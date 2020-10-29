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    • 29.10.2020 10:24
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    Başkanı 'de 'Atatürk' diyemedi!

    Yeni , her geçen gün çizgisini netleştiriyor. Cumhuriyet çizgisinden uzaklaşıp Kandil'in esareti altına giren CHP'nin Başkanı , dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine Atatürk'ü es geçti.

    Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi

    Başkanı , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Bayramı mesajında Atatürk'ü anmamayı tercih etti.

    Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına takipçileri "Mustafa Kemal Atatürk" yazarak Atatürk fotoğrafları ekleyerek tepkilerini gösterdiler.

    Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği "Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum" sözleri çok konuşulmuştu.

    'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını 'militer' bulan Kaftancıoğlu'nun, 'Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız' demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.

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    Haberler Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 29 Ekim'de 'Atatürk' diyemedi!