Uğur Turgut kimdir? Süt banyosu yapan şahsın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Benefit Süt Toplama Merkezi nerede sorusuna yanıt aranıyor. Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında çalışan işçilerin skandal görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Uğur Turgut kimdir? Uğur Turgut nerede çalışıyor?

UĞUR TURGUT KİMDİR?

Süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildikten sonra TikTok'ta 'ugurrturgut' isimli bir hesap üzerinden yayınlandı. Uğur Turgut isimli şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalıştığı görüldü.