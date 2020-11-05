Uğur Turgut kimdir? Süt banyosu yapan şahsın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Benefit Süt Toplama Merkezi nerede sorusuna yanıt aranıyor. Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında çalışan işçilerin skandal görüntüleri büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Uğur Turgut kimdir? Uğur Turgut nerede çalışıyor?
UĞUR TURGUT KİMDİR?
Süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildikten sonra TikTok'ta 'ugurrturgut' isimli bir hesap üzerinden yayınlandı. Uğur Turgut isimli şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalıştığı görüldü.
UĞUR TURGUT NEREDE ÇALIŞIYOR?
Uğur Turgut isimli çalışan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalıştığı görüldü. Skandal görüntülerin ise Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çekildiği ortaya çıktı.
İnfial yaratan görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Bakanlık, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
FİRMA AÇIKLAMA YAPTI
Skandalın yaşandığı firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma, videodaki şahsın iş akdinin iptal edildiğini ve gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu.