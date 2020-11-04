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    • 04.11.2020 14:02
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    Dışişleri , lı temsilcilerle görüştü

    Son dakika haberi... , halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcileriyle bir araya geldi. Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcilerini ağırladıklarını ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.

    Tükiye'den Libya ile kritik temas!

    , halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcileriyle bir araya geldi.

    Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcilerini ağırladıklarını ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.

    , "Libya'ya barış ve huzurun hakim olması, Libya topraklarının bütünlüğünün korunması için Türkiye üzerine düşen tarihi görevi ifa etmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı temsilcilerle görüştü