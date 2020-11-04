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    • 04.11.2020 12:20
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    : 'da "erken mesai ve esnek çalışma" toplantısı

    haberine göre İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak. Toplantıda "erken mesai ve esnek çalışma yöntemleri" masada olacak!

    İstanbul'da kritik toplantı! Erken mesai...

    Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.



    Valiliği'nden yapılan açıklamada 'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.

    ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
    Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceğini açıklamıştı. Erdoğan, özel sektör ve kamuda uygulamasının teşvik edileceğini belirtmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da "erken mesai ve esnek çalışma" toplantısı