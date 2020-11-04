Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.







İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.

ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceğini açıklamıştı. Erdoğan, özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini belirtmişti.