Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı?

7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçti ve alınan yeni önlemleri duyurdu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu için alınmış bir sokağa çıkma yasağı veya seyahat yasağı kararı bulunmuyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı:
"Türkiye bazı şehirlerimizde zaman zaman endişe verici artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşıyor. Sağlık altyapımızın gücü, sağlık çalışanlarımız sayesinde bu alanda herhangi bir sorunla karşılaşmadık.
Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da sonbahar zamanında hazır hale gelecektir.
Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir.
Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır.
Lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.
BURSA'DA YENİ TEDBİR!
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.
Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.