Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı?

7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçti ve alınan yeni önlemleri duyurdu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu için alınmış bir sokağa çıkma yasağı veya seyahat yasağı kararı bulunmuyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı: