Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: Esnafa 50 bin lira hibe, krediler 1 yıl ertelenecek.

    Başkan , Kabine Toplatısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'de in ardından iş yerleri zarar gören esnafa 50 bin lira hibe verileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, kredilerin de 1 yıl erteleneceğini söyledi.

    Takvim


    Başkan Erdoğan, yaralarının sarıldığını söyledi. 'na tepki gösterdi:

    -Esnafa 50 bin lira hibe vereceğiz. Krediler 1 yıl ertelenecek.

    -Konteyner kent 20 güne hazır.

    -Muhalefetin başındaki zat, 'ın çadırından içeri girip de 'Bir tane Kızılay çadırı görmedim' diyecek kadar tescilli yalancıdır.



    İZMİR'DE KAÇ GÜN KALDIN?
    Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orada senin bütün bölgeyi dolaşman gerekirdi. Bunu yapmayacaksın ama iftira atacaksın

    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi: Gündemi zehirlemeye çalışıyorlar Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığından, bizim 'e geldiğimizde müzikle karşılandığımız yalanlarını ortaya atıyorlar. Parti yöneticilerinin de bu oyunun içinde yer alması yalanların ve iftiraların yayılmasına hizmet etmesi çok daha üzüntü vericidir.


    Kızılay'ın çadırından içeri girip de 'bir tane Kızılay çadırı görmedim' diyecek kadar yalanla tescilli olan ana muhalefetin başındaki bu zat, bu yalanlarını bırakmadı. 5 gündür hala enkaz kalkmadı diyorsun, sen ne kadar kaldın acaba? Oradan çıkmaman gerekirdi, Biz son ana kadar oradan çıkmayacağız. Enkazların altında canlı olmadığını tespit ettikten sonra işimizi bitireceğiz.


    SAAT 22'DE KAPANACAKLAR
    Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliğinin olduğu yerlerdeki denetimler arttırılacak. Paket servis hariç olmak üzere restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, internet kafe, halı saha, sinema, konser salonu ve benzer tüm işyerinde hizmetler saat 22'de sona erecektir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: Esnafa 50 bin lira hibe, krediler 1 yıl ertelenecek.