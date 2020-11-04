Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: Esnafa 50 bin lira hibe, krediler 1 yıl ertelenecek.

Başkan Erdoğan, deprem yaralarının sarıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu 'na tepki gösterdi:-Esnafa 50 bin lira hibe vereceğiz. Krediler 1 yıl ertelenecek.-Konteyner kent 20 güne hazır.-Muhalefetin başındaki zat, Kızılay 'ın çadırından içeri girip de 'Bir tane Kızılay çadırı görmedim' diyecek kadar tescilli yalancıdır.Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Orada senin bütün bölgeyi dolaşman gerekirdi. Bunu yapmayacaksın ama iftira atacaksınErdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi: Gündemi zehirlemeye çalışıyorlar Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığından, bizim İzmir 'e geldiğimizde müzikle karşılandığımız yalanlarını ortaya atıyorlar. Parti yöneticilerinin de bu oyunun içinde yer alması yalanların ve iftiraların yayılmasına hizmet etmesi çok daha üzüntü vericidir.

çadırından içeri girip de 'bir tane Kızılay çadırı görmedim' diyecek kadar yalanla tescilli olan ana muhalefetin başındaki bu zat, bu yalanlarını bırakmadı. 5 gündür hala enkaz kalkmadı diyorsun, sen ne kadar kaldın acaba? Oradan çıkmaman gerekirdi, Biz son ana kadar oradan çıkmayacağız. Enkazların altında canlı olmadığını tespit ettikten sonra işimizi bitireceğiz.

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliğinin olduğu yerlerdeki denetimler arttırılacak. Paket servis hariç olmak üzere restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, internet kafe, halı saha, sinema, konser salonu ve benzer tüm işyerinde hizmetler saat 22'de sona erecektir.