Türkiye, geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, çok sayıda kedi kurtardı. Bazı kediler sahiplerine teslim edildi. Sahiplerinin enkazda hayatını kaybettiği tahmin edilen kediler ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirildi. Poliklinikteki görevliler, depremden yaklaşık 75, 90 ve 100'üncü saatlerden sonra enkaz altından çıkarılan kedilere, 'Nefes', 'Şans', 'Yaşam' ve 'Hayat' gibi isimler verdi. Tedavileri süren 8 kedinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'KEDİLERDEN BİRİ 100 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI'

Kedilerin tedavileriyle ilgili açıklama yapan poliklinik sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan, "Çok elim bir olay yaşadık. İşimiz gereği hayvanların sağlığıyla ilgileniyoruz. 7/24 çalışan bir kurumuz. Enkazdan da bu dönemde birçok kedi kurtarıldı. Ekiplerimizle birlikte koordinasyonlu bir şekilde bize getirilerek, bazıları da başka kliniklere götürülerek, tedavi altına alınıyor. Bize enkaz altından ilk etapta çok sayıda kedi geldi. Çevresinden de birçok kedi geldi. Enkaz altından çıkarılan kedilerin tedavisine acil olarak başladık. Dün gece dahi enkazdan bir kedi canlı olarak kurtarıldı. İlk müdahaleleri yapılıyor. Travma sonrası fiziksel durumlarına karşın müdahalelerimizi yapıyoruz. Sonrasında ise uzun süre aç ve susuz kalmalarından dolayı oluşabilecek böbrek hasarı, organ hasarı gibi durumların teşhislerinde biyokimya cihazlarıyla teşhislerimizi koyarak, sağlıklarına kavuşmaları açısından elimizden geleni yapıyoruz. Kendimizce isimler koyduk. Hayat, Yaşam, Nefes, Şans gibi isimler koyduk. Kedilerimizden biri 100 saatin ardından kurtarıldı. 75 saat sonra kurtarılan bir kedimiz var. 90 saatte kurtarılan 3 ayrı kedimiz var" dedi.