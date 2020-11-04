Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan görmenin tabiri...

Rüyada gerçek hayatta olduğu gibi kan görmek farklı şekillerde gerçekleşebilir. Kan tükürmek, adet kanı görmek, kan vermek ya da almak gibi olaylarla karşılaşılabilir. Rüyasında kan görenler uyandıklarında arama motorları üzerinden anlamını araştırıyor. Peki rüyada kan görmek ne anlama gelir? Hangi şekilde görülen kan hangi anlamı taşır? İşte rüyada kan görmenin tabiri…
RÜYADA KAN GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada kan vermek çoğunlukla olumsuz şeylere yorulur. Rüyada en fazla kan vermek, kan kusmak ya da kan aldırmak en yaygın kan rüyalarındandır. Kan görmek, hayal kırıklığı, tutku ve bazen sevgi anlamına da gelir. Ancak rüyada kanın nerede ve nasıl görüldüğüne göre anlamında birçok değişiklik meydana gelmektedir. Örneğin rüyada kan vermek ile başkasının üzerinde kan görmenin anlamında birçok değişiklik vardır. Kan görmek derin rüyalardan birisi olduğu için bu kadar çok anlamı bulunmaktadır. Rüyada kan görmek bazen güzel anlamlara gelmektedir ancak çoğunlukla hayırsız haberlere ve işlere yorumlanır.
RÜYADA KAN KUSMAK
Rüyada kan vermek çoğunlukla olumsuz şeylere yorulur. Rüyada en fazla kan vermek, kan kusmak ya da kan aldırmak en yaygın kan rüyalarındandır. Kan görmek, hayal kırıklığı, tutku ve bazen sevgi anlamına da gelir. Ancak rüyada kanın nerede ve nasıl görüldüğüne göre anlamında birçok değişiklik meydana gelmektedir. Örneğin rüyada kan vermek ile başkasının üzerinde kan görmenin anlamında birçok değişiklik vardır. Kan görmek derin rüyalardan birisi olduğu için bu kadar çok anlamı bulunmaktadır. Rüyada kan görmek bazen güzel anlamlara gelmektedir ancak çoğunlukla hayırsız haberlere ve işlere yorumlanır.
RÜYADA KANLI ELBİSE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada kanlı elbise görmek, bekar kadınlar için gönül ilişkilerinde yanlış tercihler yapmaya, nişan atma ve düğün tarihi gibi konularda sorunlar yaşamaya işaret eder. Rüyada kanlı elbise görmek gebe kalmaya engel olacak bir hastalığa işaret eder.Kaza sonucu hasta olmak, namusuna laf edilecek davranışlarda bulunulması ve yüz kızartıcı davranışlarda bulunmaya işaret eder.
RÜYADA KAN ALDIRMAK
Rüyada kan aldırmak, hayırlı, mutlu ve huzur dolu yaşama tabir edilir. Rüya sahibinin güzel hayata iki şeyle ulaşabileceğine fazilet edilmiştir. Bunlarda ilki, yoksullara yardım etmesi, ikincisi haksızlığa karşı gelmesidir. Rüyada kan gören kimse varlıklı biriyse, asıl değerin bu iki manevi davranışın olduğunu anlayacaktır.
Rüya sahibi yoksulsa, davranışları kendisine çok anlamlı geleceğine ve asıl sırrı anlayacağına işaret etmişlerdir. Rüyada kendisinde kan aldırdığını gören kimsenin, kısa zamanda insanların hizmetine bir iş başaracağına fazilet edilir. Kan aldırdığını gören kimsenin, mecbur kalmadıkça eski ortaklarıyla konuşmamasına yorumlanmıştır.
Kan aldırmanın esasında iki şekilde yorumlandığını söyleyebiliriz. Tabircilerin bir kısmı, rüyada kan görmeyi, erken bir müjdeli habere yorarlar, Diğer kısım ise hayra vesile olunacağına işaret eder. Kan aldırmanın her iki durumu da iç huzura ve mutluluğa işaret eder. Rüyada kan aldırmayı reddettiğini gören kimsenin, güzel bir fırsatı kaçıracağına işaret eder. Rüya sahibinin kendi hayatında sürekli düşünüp taşınması gerektiğine yorumlanmıştır.
RÜYADA KAN VERMEK
Rüyada kan vermek en çok görülen ve araştırılan kan rüyalarından birisidir. Rüyada kan aldırmak içinde bulunulan kötü bir durumdan yardım alarak kurtulacağına işaret eder. Ferahlığa erileceğine delalet eden bir rüyadır. Eğer rüyada kişi kendi kanını bir başkasına veriyorsa bunun anlamı da hayırlıdır. Kötü bir vaziyetten kurtulup zenginliğe erişileceğine delalet eder.
RÜYADA KAN AKTIĞINI GÖRMEK
Rüyada burun kanaması, son zamanlarda vücudunun çok sert ve ham olduğunu gösterebilir. Daha sık egzersiz yapmana atıfta bulunabilir veya yeterince uyumuyor olabilirsiniz.
Rüya bir dövüşten sonra kan tükürdüğünüzde ve dişleriniz düştüğünde, gelecekteki kavgalarınızda muzaffer olacağınızı gösterir.
Kanı öksürdüğünü veya ağzında kan olduğunu hayal edersen, o zaman boşa giden enerjiyi temsil eder. Karşı-üretken faaliyetlere çok fazla zaman harcıyorsunuz. Belki ne yapacağınızdan bahsetmek yerine daha fazla eylemde bulunmaya çalışmalısınız.
RÜYADA KANLI GÖMLEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada kanlı gömlek görmek akrabalar arasında çıkan bir husumet nedeniyle kişinin arada kalacağı ve ortalığı yatıştırmak isterken kendisinin arada kalacağı anlamına gelir. Kanlı gömlek görmek hayat boyu aklıdan çıkmayacak bir olay yaşamak anlamına da gelir. Ağır sözler duymaya işaret eden bu rüya, sevilen birine kırılmak anlamına da gelir.
BAŞKASININ ÜZERİNDE KAN GÖRMEK
Rüyada başkasının üzerinde kan görmek, kan aktığını görmek rüya sahibi için hayırsız bir rüyadır. Bu rüya, rüya sahibinin yoksulluk içinde bir hayat geçireceğine delalet eder. Rüyada başkasının yarasından kan aktığını görmek ise rüya sahibinin kalp kıracağına yorulur. Bu rüya hayırlı bir rüya değildir.
RÜYADA KAN LEKESİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada kan lekesi görmek, rüya sahibine iftira atılması anlamına gelir. Kişiye zararı dokunmayacak olan bu gelişme, düşmanların işbirliği yaparak rüya sahibi aleyhinde faaliyetler yürüteceği anlamına gelir. Yerde görülen kan lekesi ise kazadan sonra kurtulmaya ve kalıcı olmayan hastalığa işaret eder.
RÜYADA KAN İÇMEK
Rüyada kan içtiğini görmek, büyüye delalet eder. Rüyasında kan içtiğini gören kimsenin üzerinde büyü olabileceği üzerinde fikirler beyan edilmiştir. Rüyasında kan içtiğini gören kimsenin iflah olmayacağı manasında gelir. Kişi kendisini doğru yolda sanıp alışkanlıklarına devam edebilir. Tez zamanda kafasına bir balyozun (mecazi anlamda) ineceği rivayet edilir.
Rüyasında kan içtiğini gören kişinin akrabalarından kırdığı bir kimse varsa ondan özrü dilemesi gerektiği tabir edilir. Rüyasında zorla kan içtiğini gören kimse, etrafı tarafından günaha itilebilir. Kişinin etrafına bu dönemlerde çok dikkat etmesi gerektiği söylenir. Özellikle arkadaş guruplarından gelebilecek bir tetikleme, kişinin hayat boyu büyük bir hata işlemesine işaret eder.
Bu yüzden rüya sahibinin mutlaka dengeli davranmasına, kendini kontrol edebilmesine tavsiye buyrulmuştur. Alimler kişinin namazının kendisini kurtarabileceğini işaret etmişlerdir. Rüyada kan içen kimsenin, alimlere danışması gerekecektir.
RÜYADA BURUN KANAMASI
Rüyada burnundan kan akmak görmek hayırlı değildir. Bu rüya, haram mala delalet etmektedir. Bazı yorumculara göre; rüyada burundan kan aktığını görmek rüya sahibinin bir hazine malı ile karşılaşacağına işaret etmektedir. Genel olarak şer olarak anılan bir rüyadır. Rüyada burundan akan kan koyu ise u düşük yapılacak bir erkek çocuğa yorumlanmaktadır.
RÜYADA ADET KANI GÖRMEK
Bu rüya sonucunda önemli bir sırrın ortaya çıkacağı düşünülür. Bu sırrın ortaya çıkması da rüyayı gören kişiyi zor bir durumda bırakacaktır. Bunun yanında rüyada adet kanı görmek, rüya sahibinin vazgeçemediği alışkanlıklarına işaret edebilir. Rüyada adet kanaması görmek kişinin gerçek hayatında tüm işlerini büyük bir panikle yürüttüğüne ve etrafındakilerin de bu panikten rahatsız olduğuna işarettir.