Kafeler saat kaçta kapanacak? Kafeler kapatılacak mı? Kafeler barlar hafta sonu açık mı? Kafelerin çalışma düzenine ilişkin Başkan Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan yükselişin etkileri sürüyor. Salgını önlemek için yeni tedbirler hayata geçirildi. Peki kafeler saat kaçta kapanacak?
KAFELER SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir." ifadelerini kullandı.
YENİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ
Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliğinin olduğu yerlerdeki denetimler arttırılacak. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastaneyle, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzer tüm işyerinde hizmetler saat 22'de sona erecektir.
Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini yapmamalarını özellikle rica ediyorum. Okullarımızdaki sınıfların bir kısmında yüz yüze eğitimin başlaması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugüne kadarki uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumunu değerlendireceğiz."
SONUNA KADAR UMUDU KAYBETMEYECEĞİZ
"İzmir'de 30 Ekim günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Egemizin bu güzel şehrindeki insanlarla birlikte 83 milyonun tamamını yüreğinden vurmuştur. Şu ana kadar yükselen deniz suyu sebebiyle boğulan bir vatandaşımızla birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.
Adalet Bakanlığımızın yakın takibi ile yargı yıkılan ve ağır hasar gören binalar ile ilgili soruşturmalara başlamıştır. Evleri hasar gören veya evlerine girmek istemeyen depremzedeler için 2 bin 700 çadır kurulmuş yeteri kadar battaniye ve diğer ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Aynı şekilde evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. Kurumlarımıza bu tür hibe çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir. Deprem konutlarının inşasına bir ay içinde başlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde acil olarak 1.5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz."