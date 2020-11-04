Ekiplerin uzun süre ulaşmak için çaba sarf ettiği ve ne yazık ki cansız bedenine ulaştıkları Diş Hekimi Zarife Doğan'ın son anlarına ilişkin çarpıcı bir son dakika ayrıntısı ortaya çıktı. Doktor Zarife Doğan depreme yakalandığı Rızabey apartmanında bulunan muayenehanesinde şifa dağıttığı sayısız çocuktan biri olan ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan minik Baran'ı tedavi ederken hayata veda etmiş. İşte hem Doktor Doğan'ın hem de minik Baran'ın son anlarına ilişkin çarpıcı son dakika detayları;
CANSIZ BEDENLERİNE DÜN ULAŞILDI
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan İzmir merkezdeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından dün gece diş hekimi Zarife Doğan ile Baran Karael'in cansız bedenleri çıkarıldı.
SON DAKİKA DOKTOR ZARİFE DOĞAN O ANDA BARAN'I TEDAVİ EDİYORMUŞ
Zarife Doğan'ın binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğinde, anneannesi Belgin Özcan ile birlikte gelen Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi. Doğan ile Karael'in cansız bedenlerinin aynı yerden çıkarıldığı ifade edildi.
BARAN'IN ANNEANNESİ DE ORADAN ÇIKARILDI
Öte yandan, anneanne Belgin Özcan'ın cansız bedeni de depremin 5'inci gecesi enkaz altından çıkarılmıştı.
BARAN ANNEANNESİ İLE GELMİŞTİ
İzmir'de 30 Ekim cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde anneannesi ile birlikte gittiği diş hekimi kliniğinde yine anneannesi ile birlikte enkaz altında kalan Baran'a ulaşıldı. Günlerdir enkaz başında umutla bekleyen Baba Sabri Karael mucize beklerken kaynanası ve çocuğunun cansız bedenleri enkazdan çıkınca yıkıldı.
Son dakika bilgisi: Nişanlı olduğu öğrenilen Doğan'ın, önümüzdeki yaz evlenmeyi planladığı belirtildi.
Baran ve anneannesinin enkaz altından cansız bedenleri çıkınca Şanlıurfa'da büyük üzüntüye neden oldu.
SON ANLARINI KLİNİKTE YAŞADILAR
İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde çöken Rıza Bey apartmanını enkazı altında kalan Şanlıurfalı 8 yaşındaki Baran Karael ile anneannesi Bergin Özcan cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı.
EKİPLER ÇOK ÇABA SARF ETTİ
Edinilen son dakika bilgisine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kazo Mahallesi nüfusuna kayıtlı Sabri Karael ve annesi Özlem Karael ile birlikte Bayraklı'da yaşayan ilkokul 1'nci sınıf öğrencisi Baran Karael, diş rahatsızlığından dolayı anneanesi Bergin Özcan ile Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş kliniğine gitti. Depreme burada yakalanan Baran ve anneannesi Bergin yıkılan apartmanın enkazı altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5. günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan'dan acı haber geldi.