Ekiplerin uzun süre ulaşmak için çaba sarf ettiği ve ne yazık ki cansız bedenine ulaştıkları Diş Hekimi Zarife Doğan'ın son anlarına ilişkin çarpıcı bir son dakika ayrıntısı ortaya çıktı. Doktor Zarife Doğan depreme yakalandığı Rızabey apartmanında bulunan muayenehanesinde şifa dağıttığı sayısız çocuktan biri olan ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan minik Baran'ı tedavi ederken hayata veda etmiş. İşte hem Doktor Doğan'ın hem de minik Baran'ın son anlarına ilişkin çarpıcı son dakika detayları;